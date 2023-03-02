Европейский суд разрешил российскому гонщику Мазепину участвовать в "Формуле-1"

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Европейский суд юстиции допустил российского автогонщика Никиту Мазепина до участия в мировом первенстве "Формулы-1" и других соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Мазепин продолжает находиться в списке лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры, но только в той мере, которая позволяет ему вести переговоры о своем приеме на работу в качестве профессионального пилота "Формулы-1" или других соревнований по автоспорту, проводимых на территории Евросоюза", – говорится в постановлении.

Отмечается, что Мазепин может участвовать в этапах Гран-при, тестовых, тренировочных и свободных заездах "Формулы-1", а также в других соревнованиях по автоспорту, проводимых на территории стран Евросоюза.

В марте 2022 года американская автогоночная команда "Хаас" разорвала контракт с Мазепиным. Кроме того, команда прекратила сотрудничество с титульным спонсором – российской компанией "Уралкалий". Мазепин был единственным российским пилотом в "Формуле-1".

До этого Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров в связи с событиями на Украине. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".



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