Команда "Хаас" расторгла контракт с российским пилотом Мазепиным

Фото: AP Photo/Darko Bandic, File

Американская автогоночная команда "Хаас" разорвала контракт с единственным российским пилотом "Формулы-1" Никитой Мазепиным. Об этом сообщает News.ru.

Кроме того, команда прекратила сотрудничество с титульным спонсором – российской компанией "Уралкалий".

Никита Мазепин дебютировал в "Формуле-1" в прошлом сезоне, по итогам которого занял последнее место.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

