Названо вероятное место проведения Евро-2028

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Чемпионат Европы по футболу 2028 года, вероятнее всего, пройдет в Великобритании и Ирландии. Об этом сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что совместные хозяева могут получить право на проведение турнира без конкуренции, поскольку Турция намерена отозвать свою кандидатуру после неудач в двух недавних заявках на Евро в 2016 и 2024 годах.
Кроме того, ожидаемая заявка России теперь является недействительной, поскольку страна была отстранена от международных соревнований.
Национальные ассоциации, заинтересованные в проведении Евро-2028, должны заявить об этом до 23 марта 2022 года.
Также сообщается, что UEFA планирует изменить формат турнира, увеличив число участников Евро-2028 с 24 до 32 команд, что потребует не менее 12 стадионов.
28 февраля Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российскую сборную от всех действующих турниров. В совместном заявлении UEFA и FIFA говорится, что мужская национальная сборная России не сможет принять участие в отборе на чемпионат мира в Катаре.
Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, лишаются возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
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