Мазепина хотят лишить суперлицензии из-за скандального видео

Фанаты потребовали исключить Мазепина из числа участников "Формулы-1"

Журналист сайта "Формулы-1" Марк Хьюз предложил лишить гонщика Никиту Мазепина суперлицензии из-за скандального видео. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Лично я считаю, что было бы вполне уместно отозвать у Мазепина гоночную лицензию на год за то, что он навредил репутации данного вида спорта", – написал Хьюз.

Ранее Мазепин опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он едет в машине с девушкой и в шутку начинает к ней приставать. Подписчики назвали поведение спортсмена неподобающим. Позднее видео на странице было удалено, а сам гонщик извинился за свое поведение.

На прошлой неделе Мазепин, выступавший в "Формуле-2", подписал многолетний контракт с командой "Хаас". За команду "Формулы-1" россиянин начнет выступать со следующего сезона.