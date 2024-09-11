11 сентября, 11:14Политика
Суд ЕС удовлетворил иск двоюродного брата Дерипаски Езубова с требованием снять санкции
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Daniel Karmann
Суд ЕС удовлетворил иск двоюродного брата Дерипаски Павла Езубова с требованием снять санкции Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на инстанцию.
Также был удовлетворен иск дочери главы "Транснефти" Майи Токаревой.
При этом иски на снятие санкций супруги предпринимателя Алексея Мордашова Марины и бизнесмена Мусы Бажаева, а также Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана были отклонены. Среди других отклоненных: иск бизнесмена Геннадия Тимченко и Елены Тимченко против совета ЕС и иск Национального расчетного депозитария.
Ранее Великобритания добавила в санкционный список еще 10 судов РФ. Как утверждается в документе, они якобы "вовлечены в деятельность, целью которой является дестабилизация Украины".
До этого диппредставительство Великобритании в Москве заявило, что Британия могла бы отменить антироссийские санкции, если они перестанут быть эффективными. Вторым условием источники в посольстве называли достижение "внешнеполитической цели". Однако позднее в британском посольстве опровергли данную информацию.
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