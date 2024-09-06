Алиев заявил, что Азербайджан не будет участвовать в антироссийских санкциях

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Азербайджан не был и не будет частью антироссийской санкционной кампании. Об этом президент республики Ильхам Алиев сообщил на международном форуме "Информация о мире, Европе и Италии" в итальянском Черноббио.

"Сегодня мы считаем наши отношения с Россией и Украиной очень хорошими. Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран", – передает его слова информагентство "АзерТАдж".

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против 400 физических и юридических лиц в РФ и за ее пределами, в том числе в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Ограничения коснулись людей и компаний, создававших товары и услуги, которые позволяли России поддерживать военные действия и обходить санкции.

Между тем российский бизнесмен Алишер Усманов заявил, что санкционное преследование предпринимателей России стало колоссальной ошибкой Запада, так как теперь они инвестируют на родине и не питают иллюзий о беспристрастной западной судебной системе.