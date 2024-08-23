Минфин США ввел санкции против 400 физлиц и юрлиц, связанных с РФ

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США ввели санкции против 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, включая Азию, Европу и Ближний Восток. Об этом сообщила пресс-служба американского министерства финансов.

Под ограничения подпали люди и компании, которые создавали товары и услуги, позволяющие России поддерживать военные действия и обходить санкции. Так, в список попали организации, причастные к закупкам вооружений и оборонной продукции для российской стороны, отмывании средств от находящейся под санкциями золотодобычи и продажи золота.

"Сегодняшние санкции еще больше ограничивают доходы России от металлов и горнодобывающей промышленности", – подчеркнули в ведомстве.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), в свою очередь, ввело санкции против российских финансово-технологических компаний для ограничения использования Россией доступа к международной финансовой системе, уточняется в заявлении министерства.

В результате в антироссийском санкционном списке числятся такие компании, как Магнитогорский металлургический комбинат и Заполярная строительная компания, а также основной производитель радиоэлектроники АО "Завод Реконд". Кроме того, в перечне зафиксированы Норильский ГМК имени А. П. Завенягина, "Норникель технические сервисы", "Норильскремонт", "Распадская", крупнейшая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo, "Евраз КГОК", "Евраз НТМК", "Евраз ЗСМК", "Евраз Ванадий Тула", ООО "Сжиженный природный газ Якутия", ЯТЭК, компания Novatek China, ракетно-космический центр "Прогресс" и Московский ювелирный завод.

Кроме того, в числе тех организаций, против которых были введены санкции, оказались Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), а также 4-й, 27-й и 48-й Центральные научно-исследовательские институты (ЦНИИ) министерства обороны РФ и специальное конструкторское бюро (СКБ) министерства обороны. Помимо этого, в списке числятся МТС Red ("дочка" МТС в сфере кибербезопасности) и ГК "Цифра", а также производящие беспилотники компании АО "Кронштадт" и конструкторские бюро "Восток" и "Стратим".

При этом шахты ООО "ЕвразХолдинг Финанс", "Алардинская", "Есаульская" и около 7 морских судов, осуществляющих перевозки СПГ и связанные с ними компании, тоже попали в антироссийский список. Не обошли стороной ограничения и разработчиков искусственного интеллекта в РФ, включая Институт проблем искусственного интеллекта (ИПИИ) и Центр технологий искусственного интеллекта.

В реестр физлиц были внесены 34 россиянина, включая сына министра обороны РФ Павла Белоусова и гендиректора РКЦ "Прогресс" Дмитрия Баранова. Более того, США ввели санкции против 46 китайских компаний и одного гражданина Китая.

В администрации США добавили, что новый пакет санкций приурочен к предстоящему дню независимости Украины. Однако, несмотря на расширение списка ограничений, американский Минфин разрешил до 1 сентября 2025 года импорт ряда категорий алмазов российского производства. Эта мера коснется алмазов, которые ранее физически находились за границей РФ и не экспортировались или реэкспортировались из России после 1 марта 2024 года для непромышленных алмазов массой более 1 карата и 1 сентября 2024 года для алмазов массой более 0,5 карата.

23 августа министерство торговли США также опубликовало перечень, состоящий из 123 компаний, включая 64 российских и 42 китайских, которые были внесены в черный список. Так, в реестр вошло крымское Специальное научно-исследовательское бюро Московского энергетического института, "Радиотехкомплект", "Изумруд", Центр комплексных беспилотных решений, Государственный институт экспериментальной военной медицины и многие другие предприятия.

Кроме того, под ограничения подпали НПО "Курганприбор", Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы, Верхнетуринский машиностроительный завод, Вольский механический завод, Липецкий механический завод и другие. Также в списке оказались 8 турецких фирм, 11 иранских компаний и по одному субъекту из Канады, Кипра, Казахстана, Кыргызстана, Украины и ОАЭ.

