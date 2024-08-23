Минторг США внес в черный список 123 компании, включая 64 российские фирмы

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Министерство торговли США внесло в черный список 123 компании, включая 64 российских и 42 китайских. Об этом говорится на сайте сборника официальных документов правительства Штатов.

"Правительство США определило, что эти субъекты действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов", – уточнили там.

Так, в перечень вошло крымское Специальное научно-исследовательское бюро Московского энергетического института, "Радиотехкомплект", "Изумруд", Центр комплексных беспилотных решений, Государственный институт экспериментальной военной медицины, Алексинский химический завод, Каменский комбинат, Пермский пороховой завод, "75 Арсенал", Конструкторское бюро навигационных систем, Дубненский машиностроительный завод имени Федорова, "Газпром космические системы", Институт прикладной физики, завод "Юпитер", КБ "Арсенал имени Фрунзе", а также Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова.

Кроме того, под ограничения подпали НПО "Курганприбор", Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы, Верхнетуринский машиностроительный завод, Вольский механический завод, Липецкий механический завод, "Московская оружейная компания", Балашихинский литейно-механический завод, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева и многие другие.

Также в черном списке оказались 8 турецких фирм, 11 иранских компаний и по одному субъекту из Канады, Кипра, Казахстана, Кыргызстана, Украины и ОАЭ.

Ранее американский Минторг уже включал в черные списки три организации из РФ, шесть из КНР и две из ОАЭ. Тогда под ограничения подпали "ОДК-СТАР", "Дельта аэро" и "Аэросила". До этого ведомство вводило экспортные ограничения в отношении 93 компаний из разных стран, обвинив их в содействии российским вооруженным силам и военно-промышленному комплексу.

