Британское посольство опровергло информацию о снятии санкций против России

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Информация о возможном снятии Великобританией антироссийских санкций не является достоверной. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на посольство Британии в России.

В британской дипмиссии отметили, что сообщение о возможной отмене антироссийских санкций в случае их неэффективности "полностью ложно". Также посольство направило протест в "Известия" с просьбой исправить неверную информацию.

Ранее газета, ссылаясь на посольство Британии, писала о том, что королевство может снять антироссийские санкции, если они будут неэффективны. Другим условием отмены санкций было названо достижение внешнеполитической цели, для поддержки которой они были введены.

