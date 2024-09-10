Посольство Великобритании допустило снятие санкций с России

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Лондон может отменить антироссийские санкции в случае их неэффективности. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство Великобритании в Москве.

Еще одним условием отмены санкций британские дипломаты назвали достижение внешнеполитической цели, для поддержки которой они были введены.

Вместе с тем в верхней палате британского парламента считают, что ожидать изменения подхода властей Великобритании к конфликту на Украине не стоит, поскольку финальное решение остается за США.

В середине июня в российском посольстве в Лондоне заявили, что за счет принятия новых антироссийских санкций Великобритания стремится создать для себя конкурентные преимущества.

До этого Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи. Ограничения были установлены против председателя ее правления Юрия Денисова, а также Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра.

В качестве ответной меры российская сторона в июле ввела санкции против 15 граждан Великобритании: глав предприятий ВПК и компаний, участвующих в поставках боевых комплексов на Украину и подготовке ВСУ, а также публицистов и экспертов, которые имеют антироссийскую позицию.

Кроме того, в августе Россия внесла в санкционный список 32 представителя аналитических центров и консалтинговых агентств Великобритании.