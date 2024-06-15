Посольство РФ: Британия санкциями хочет создать себе конкурентные преимущества

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В посольстве России в Лондоне заявили, что за счет принятия нового пакета антироссийских санкций Великобритания стремится создать для себя конкурентные преимущества.

"Ценой искажения нормальных международных торгово-экономических отношений (в Лондоне) пытаются подобными дискриминационными мерами создать для себя временные конкурентные преимущества", – приводит РИА Новости комментарий диппредставительства.

Российские дипломаты также подчеркнули, что введение ограничений против РФ "является судорожными потугами Лондона и Вашингтона" помешать Москве и прочим субъектам экономики окончательно опередить себя.

Ранее сообщалось, что Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи. Ограничения были введены против председателя ее правления Юрия Денисова, а также Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ). В санкционный список также были включены "Ингосстрах" и СПБ-биржа. В общей сложности в него было внесено более 40 новых позиций.