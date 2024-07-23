РФ ввела санкции против 15 граждан Великобритании в качестве ответной меры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия ввела санкции против 15 граждан Великобритании в качестве ответной меры, следует из данных министерства иностранных дел РФ на официальном сайте.

В санкционный список включили глав предприятий ВПК и компаний, участвующих в поставках боевых комплексов на Украину и подготовке ВСУ, а также публицистов и экспертов, которые имеют антироссийскую позицию. Таким образом, теперь им запрещен въезд на территорию РФ.

В середине июня в российском посольстве в Лондоне заявили, что за счет принятия новых антироссийских санкций Великобритания стремится создать для себя конкурентные преимущества.

До этого Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи. Ограничения были установлены против председателя ее правления Юрия Денисова, а также Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра.

