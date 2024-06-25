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25 июня, 16:59

Политика

Великобритания вывела из-под санкций заместителя гендиректора "Алросы"

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Лондон отменил санкции, введенные в феврале этого года, в отношении замруководителя компании "Алроса" Алексея Филипповского. Об этом свидетельствует информация на портале кабмина Великобритании.

Таким образом, активы Филипповского больше не подлежат заморозке.

В середине июня в посольстве России в Лондоне заявляли, что за счет принятия новых антироссийских санкций Великобритания стремится создать для себя конкурентные преимущества.

До этого Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи. Ограничения были установлены против председателя ее правления Юрия Денисова, а также Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра.

ЦБ прокомментировал ситуацию с санкциями США против Мосбиржи

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Сюжет: Санкции
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