Великобритания вывела из-под санкций заместителя гендиректора "Алросы"

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Лондон отменил санкции, введенные в феврале этого года, в отношении замруководителя компании "Алроса" Алексея Филипповского. Об этом свидетельствует информация на портале кабмина Великобритании.

Таким образом, активы Филипповского больше не подлежат заморозке.

В середине июня в посольстве России в Лондоне заявляли, что за счет принятия новых антироссийских санкций Великобритания стремится создать для себя конкурентные преимущества.

До этого Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи. Ограничения были установлены против председателя ее правления Юрия Денисова, а также Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра.

