Захарова: Москва даст жесткий ответ на действия Лондона против РФ

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Реакция Москвы на недружественные действия Лондона против РФ будет жесткой и выверенной. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте дипведомства.

Она указала, что британское правительство не намерено отказываться от курса на провоцирование РФ и прилагает "существенные усилия" для повышения градуса конфронтации.

Дипломат считает, что в Соединенном Королевстве решили воспользоваться "откровенной ложью", чтобы объяснить объявленные 8 мая антироссийские меры, в том числе высылку атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Лондоне и снятие дипломатического статуса с некоторых принадлежащих России объектов недвижимости под предлогом якобы "российского следа" в пожаре на коммерческих складах на окраине Лондона. Захарова уточнила, что Британия не предоставила каких-либо фактов или документов.

В российском МИД считают утверждения Великобритании о якобы причастности России к злонамеренным акциям крайне безответственными и неприемлемыми. В министерстве напомнили, что при участии Британии была "срежиссирована и запущена циничная дезинформационная кампания" о якобы массовом убийстве российскими военными местных жителей в украинском городе Буче.

Захарова подчеркнула, что действия англичан были направлены на срыв российско-украинских переговоров и запуск заранее подготовленного Западом пакета антироссийских санкций. Действия британских властей, которые буквально "захлебываются в русофобии", полностью подтверждают предвзятость и враждебность страны на российском направлении, прокомментировала дипломат.

Ранее МВД Британии объявило о высылке из страны военного атташе России. По словам главы ведомства Джеймса Клеверли, представитель Москвы являлся сотрудником службы военной разведки и не сообщил британским властям о своем статусе.

Позже Захарова предупредила, что РФ не оставит без внимания данный факт и в ближайшее время даст на это адекватный ответ.