Канада ввела санкции против двух граждан РФ и шести компаний

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Канада ввела санкции против двух россиян и шести компаний, заявив об их якобы вовлеченности в транспортировку военных грузов из КНДР в Россию. Об этом сообщил МИД страны на сайте.

В сообщении канадского дипведомства указано, что ограничения ввели против гендиректора авиапредприятия "224-й летный отряд" Владимира Михейчика, гендиректора судоходной компании "АЗИА" Владимира Шастина, а также шести юрлиц, связанных с морскими и авиационными транспортировками, среди которых – судоходные компании "Азиа шиппинг" и "МГ-флот".

Ранее США внесли в санкционный список россиянина Дмитрия Белоглазова и три компании из РФ. По информации американского Минфина, АО "Илиадис", АО "Распериа" и ООО "Титул" были якобы связаны с предпринимателем Олегом Дерипаской. Госдеп США обвинил новых фигурантов перечня в том, что они якобы пытались уклониться от санкций, связанных с бизнесменом, против которого ранее вводились ограничения со стороны Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Евросоюза, Новой Зеландии и Великобритании.

