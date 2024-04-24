Reuters: Канада разрешила Airbus использовать российский титан

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Канадские власти разрешили компании Airbus использовать титан из РФ, несмотря на введенные Оттавой санкции против российской корпорации "ВСМПО-Ависма" – крупнейшего производителя титана в мире. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, специальное разрешение от правительства Канады дает Airbus большую свободу в использовании своих производств на территории страны, где в данный момент частично собираются Airbus A220. Эксперты отмечают, что эта модель не требует большого количества титановых элементов.

Вместе с тем, как говорится в статье, санкции против "ВСМПО-Ависма" могут потенциально создать проблемы при экспорте в Канаду самолетов, которые были построены за рубежом при помощи российского титана. В таких случаях могут потребоваться особые разрешения компетентных ведомств.

В марте этого года стало известно, что компании стран Запада с февраля 2022 года закупили у России титана на сотни миллионов долларов. Согласно данным об экспорте РФ в 2022–2023 годах, компания "ВСМПО-Ависма" два года подряд экспортировала титан в западные страны на суммы более 300 миллионов долларов ежегодно. Большая часть поставок пришлась на страны, поддерживающие Украину, в том числе Великобританию, Германию, Францию, США.