Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия ввела санкции против 56 граждан Канады. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Въезд в РФ закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады", – говорится в сообщении ведомства.

Санкции в отношении граждан Канады стали ответной мерой РФ на постоянно вводимые ограничения Оттавой против российских деятелей.

По данным министерства, санкции, в частности, распространили на вице-президента Украинской канадской ассоциации "Юкона" Эйлин Мельничак, президента этой же организации Джефа Слойчака, бывшего министра юстиции Канады Алана Рока, блогера Алика Гомельского и других.

В ведомстве подчеркнули, что под санкции подпали лица, деятельно вовлеченные по линии академического сообщества и пробандеровских структур в кампанию по восхвалению гитлеровских пособников из ОУН-УПА (Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия, запрещенная в РФ экстремистская организация) и дивизия "Галичина", включая чествование в канадском парламенте нациста Ярослава Хунку.

До этого Канада ввела антироссийские санкции против 10 физических и более 150 юридических лиц. Ограничительные меры затронули компании "Альфастрахование" и "РЕСО-гарантия", Авиационного комплекса имени Ильюшина и другие.

