Канада наложила дополнительный запрет на импорт российских алмазов

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Власти Канады наложили дополнительный запрет на импорт российских алмазов, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, опубликованные на сайте канадского МИД.

В частности, канадцам как в своей стране, так и за ее пределами, а также другим гражданам на территории государства запрещается импортировать, покупать или приобретать необработанные или распиленные алмазы, а также несортированные алмазы из России.

23 февраля Канада включила в санкционный список по России 10 физических и 153 юридических лица. Под санкции подпали помощник российского лидера Игорь Левитин, предприниматели Леонид Левитин, Андрей Филатов, Никита Мишин, Андрей Молчанов, Андрей Бокарев, Константин Хамлай, Сергей и Николай Саркисовы, Владимир Павлов.

Ограничительные меры введены против компаний "Альфастрахование" и "РЕСО-гарантия", Авиационного комплекса имени Ильюшина, концерна ВКО "Алмаз-Антей", "Русских вертолетных систем", ОКБ "Аэрокосмические системы", ДОСААФ России, редакционно-издательского центра "Красная звезда" и банка "Санкт-Петербург".

Канадские власти также предусмотрели санкции в отношении Новороссийского морского торгового порта и военно-патриотического парка "Патриот".

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