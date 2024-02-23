Канада ввела антироссийские санкции против 10 физических и более 150 юридических лиц

Фото: 123RF/irynatolm

Канада включила в санкционный список по России 10 физических и 153 юридических лиц. О новых ограничениях пишет ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства страны Мелани Жоли.

Так, под санкции подпали помощник российского лидера Игорь Левитан, предприниматели Леонид Левитин, Андрей Филатов, Никита Мишин, Андрей Молчанов, Андрей Бокарев, Константин Хамлай, Сергей и Николай Саркисовы, Владимир Павлов.

Ограничительные меры введены против компаний "Альфастрахование" и "РЕСО-гарантия", Авиационного комплекса имени Ильюшина, концерна ВКО "Алмаз-Антей", "Русские вертолетные системы", ОКБ "Аэрокосмические системы", ДОСААФ России, редакционно-издательского центра "Красная звезда" и банка "Санкт-Петербург".

Канадские власти также предусмотрели санкции в отношении Новороссийского морского торгового порта и военно-патриотического парка "Патриот".

Ранее министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 93 компаний из разных стран, обвинив их в содействии российским Вооруженным силам и военно-промышленному комплексу.

В документе указано, что в санкционный список попали 63 компании из России, 16 – из Турции, восемь – из Китая, четыре – из ОАЭ, две – из Киргизии, а также по одной из Южной Кореи и Индии.



Санкции США в адрес НСПК не повлияют на работу платежных сервисов в РФ