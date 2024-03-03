Канада внесла в списки санкций против РФ сотрудников УФСИН

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Власти Канады внесли в санкционный список против РФ еще 6 человек, включая начальника исправительной колонии в поселке Харп, где скончался Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), Вадима Калинина и начальника УФСИН РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу Игоря Ракитина. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

В перечень также попали Александр Варапаев, Марина Бобек, Екатерина Фролова и Кирилл Никифоров. Их должности не уточняются.

23 февраля совет ЕС утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. Согласно документу, ограничительные меры введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц. В результате санкции были наложены на более двух тысяч физических и юридических лиц.

На это Москва ответила введением ограничительных мер против граждан ЕС. В МИД РФ назвали незаконными брюссельские санкции.

Кроме того, в рамках нового пакета санкций против Москвы ЕС внес в стоп-лист уполномоченных по правам ребенка в ДНР, ЛНР и других регионах. Под "похищением" Евросоюз подразумевает эвакуацию детей из зоны боевых действий.

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