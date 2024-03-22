Запад продолжил закупать титан из РФ на сотни миллионов долларов

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Компании стран Запада с февраля 2022 года закупили у России титана на сотни миллионов долларов. Об этом сообщает газета Washington Post.

Согласно данным об экспорте РФ в 2022–2023 годах, российская компания "ВСМПО-Ависма", которая не подпала под санкции ЕС и США, два года подряд экспортировала титан в западные страны на суммы более 300 миллионов долларов ежегодно.

Большая часть поставок пришлась на страны, поддерживающие Украину, в том числе Великобританию, Германию, Францию, США. В материале отмечается, что Запад остается зависимым от России в отношении некоторых товаров, несмотря на желание разорвать экономические связи с Москвой.

Эксперты отмечают, что если Россия перекроет поставки титана, то поставит западные компании "имеющие критическое значение для национальной обороны и гражданской авиации, в затруднительное положение".

Ранее стало известно, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41 процент в годовом выражении. При этом в 2022 году РФ заняла второе место после США в качестве импортера природного газа за счет поставок СПГ.

До этого глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в Европе проводят искусственное разрушение спроса на газ. Как он утверждает, подобные действия практически привели к деиндустриализации во многих европейских странах.



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