Глава "Газпрома" заявил, что в Европе идет искусственное разрушение спроса на газ

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Впервые в истории мировой энергетики в Европе идет искусственное разрушение спроса на газ. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время совещания компании, на котором подводились предварительные итоги года, сообщает ТАСС.

"Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов. Такого в истории еще не было никогда", – сказал он.

Он уверен, что эти действия фактически привели к деиндустриализации во многих европейских странах.

Ранее Миллер рассказывал, РФ почти добилась технологического суверенитета в газовом секторе. По его словам, "Газпром" работает в этом направлении много лет и решает сложные технологические задачи.

Он также подчеркнул, что проводится кропотливая работа, осуществляемая на постоянной основе совместно с предприятиями на территории России с учетом договоренностей с министерствами и субъектами. Компания продолжает реализовывать проекты, несмотря на антироссийские санкции и прекращение работы иностранных компаний в России, подытожил глава "Газпрома".

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