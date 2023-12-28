Россия почти достигла технологического суверенитета в газовом секторе – "Газпром"

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Россия почти добилась технологического суверенитета в газовом секторе. С таким заявлением выступил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы с вами также сделали серьезный шаг в направлении нашего технологического суверенитета. В этом направлении "Газпром" работает уже на протяжении очень многих лет и решает сложные технологические задачи", – приводит ТАСС его слова.

Он объяснил, что речь идет о кропотливой работе, которая осуществляется на постоянной основе вместе с предприятиями на территории РФ с учетом договоренностей с министерствами и субъектами.

Миллер обратил внимание, что "Газпром" продолжает реализацию различных проектов, несмотря на антироссийские санкции и прекращение работы зарубежных компаний в РФ.

"Технологический суверенитет в газовом секторе мы уже практически достигли. Осталось совсем чуть-чуть", – резюмировал он.

Ранее Миллер отметил, что "Газпром" в этом году в 1,5 раза увеличил поставки газа в Китай. Он уточнил, что в 2025 году РФ планирует поставлять в КНР 38 миллиардов кубометров газа.

Глава "Газпрома" также заявил, что газ в Китай поставляется с превышением нынешних контрактных обязательств, а 23 декабря был установлен суточный рекорд.



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