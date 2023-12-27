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"Газпром" в этом году в 1,5 раза увеличил поставки газа в Китай. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер в ходе встречи с Владимиром Путиным.

"В этом году поставки газа в Китай будут в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, а в 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства", – приводит его слова ТАСС.

Миллер уточнил, что в 2025 году РФ планирует поставлять в КНР 38 миллиардов кубометров газа. В 2022 году Россия экспортировала в Китай 15,5 миллиардов кубометров топлива, а в 2023 году может поставить свыше 23,2 миллиардов.

Глава "Газпрома" также заявил, что газ в Китай поставляется с превышением нынешних контрактных обязательств, а 23 декабря был установлен рекорд поставок за сутки.

На встрече с российским лидером Миллер также заявил, что задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет абсолютно точно выполнена. По его словам, к началу 2024 года в России уровень газификации уже составит 89% от максимально технически возможной сетевой газификации.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай собирается расширить сотрудничество с РФ в энергетике по всей производственной цепочке. Он подчеркнул, что оба государства постоянно наращивают сотрудничество в сфере энергетики, тем самым внося вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности.

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