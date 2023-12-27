Глава "Газпрома" заявил Путину, что полная газификация в РФ будет выполнена к 2030 году

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Задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет абсолютно точно выполнена. Такое заявление сделал глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным.

Миллер уточнил, что к началу 2024 года в России уровень газификации уже составит 89% от максимально технически возможной сетевой газификации. По его словам, в 2023 году были газифицированы более 400 населенных пунктов и построены 2 900 километров магистральных газопроводов.

"Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100-процентной газификации в РФ в 2030 году, будет абсолютно точно выполнена", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее Путин поручил госкорпорации "Газпром" создать план газификации Белогорска и Биробиджана. В поручении президента указано, что проект газификации Белогорска Амурской области необходимо разработать и утвердить до 2032 года. Также нужно подключить Биробиджан к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года.

"Специальный репортаж": газификация