Путин поручил "Газпрому" подготовить план газификации Белогорска и Биробиджана

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Владимир Путин поручил госкорпорации "Газпром" создать план газификации Белогорска и Биробиджана. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Там указано, что проект газификации Белогорска Амурской области необходимо разработать и утвердить до 2032 года. Также нужно подключить Биробиджан к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года.

Кроме того, российский президент распорядился создать карту газификации поселка Малая Хапсоль, расположенного в Хабаровском крае, до 2029 года. Путин уточнил, что разработка графика должна проходить с учетом реализации газопроводов "Восточной системы газоснабжения".

Ранее сообщалось, что в соцучреждениях РФ запретили устанавливать газовое оборудование.

По правилам безопасности, помещения с газовым оборудованием обязаны оснащаться автоматами для перекрытия газа в случае утечки. Такие нормы не действуют там, где за безопасностью газовых устройств обязано следить Минэнерго.

"Специальный репортаж": газификация