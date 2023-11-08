В социальных учреждениях РФ запретили устанавливать газовые устройства

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МЧС России на законодательном уровне запретило ставить газовые устройства в больницах, домах престарелых и образовательных учреждениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства, главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору Анатолия Супруновского.

"МЧС России своим приказом внесло изменение в свод правил отопления, вентиляции, кондиционирования, по которым мы в первую очередь запретили использование газопотребляющих устройств в образовательных учреждениях, больницах, домах престарелых, зданиях высотой свыше 28 метров", – заявил он.

Так Супруновский ответил на вопрос депутатов Госдумы в рамках правительственного часа. Согласно нормам безопасности, помещения с газовыми устройствами обязаны оборудоваться автоматами для перекрытия газа в случае утечки. Такие правила не действуют для жилья, где за безопасностью газового оборудования обязано следить Минэнерго, уточнил замминистра.

Ранее стало известно, что в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде взорвался газ. В результате ЧП пострадала хозяйка квартиры. Она отказалась от госпитализации, уточняли в МЧС по региону.

Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом