Китай хочет расширить сотрудничество с РФ в энергетике на всех этапах производства – посол

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Китай собирается расширить сотрудничество с РФ в энергетике по всей производственной цепочке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла КНР в Москве Чжана Ханьхуэя.

По словам дипломата, перед лицом колебания на мировом энергетическом рынке и в условиях внешних вызовов и рисков Россия и Китай всегда придерживаются принципов взаимного доверия и выгоды.

Оба государства постоянно наращивают сотрудничество в сфере энергетики, тем самым внося вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности.

Ранее Владимир Путин заявил, что связи между Россией и Китаем являются одним из гарантов стабильной обстановки в мире. РФ и КНР осуществляют сотрудничество в экономической, военной и гуманитарной областях, добавил российский президент.

До этого стало известно, что товарооборот России и Китая в январе – ноябре 2023 года вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордной исторической отметки в 218,17 миллиарда долларов, досрочно превысив официально запланированный показатель на текущий год.