25 ноября, 15:56Экономика
"Газпром" установил исторический рекорд по суточным поставкам газа в Китай
Фото: depositphotos/ovbelov
"Газпром" обновил рекорд по суточным поставкам газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
"23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства", – говорится в сообщении.
Компания транспортировала запрошенные суточные объемы в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.
Ранее стало известно, что "Газпром" поставит зимой дополнительные объемы газа в Венгрию. В этом году поставки в страну составили 1,3 миллиарда кубометров газа. Стороны продолжат осуществлять сотрудничество по договору.
Читайте также