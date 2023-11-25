"Газпром" установил исторический рекорд по суточным поставкам газа в Китай

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"Газпром" обновил рекорд по суточным поставкам газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства", – говорится в сообщении.

Компания транспортировала запрошенные суточные объемы в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

Ранее стало известно, что "Газпром" поставит зимой дополнительные объемы газа в Венгрию. В этом году поставки в страну составили 1,3 миллиарда кубометров газа. Стороны продолжат осуществлять сотрудничество по договору.

