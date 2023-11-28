"Газпром" указал на недобросовестные действия компаний из Европы и США на рынке газа

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Недобросовестные действия некоторых компаний из Евросоюза (ЕС) и США негативно сказываются на надежности поставок газа на международную арену. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпрома".

Как заявили в компании, в отрасли уже отмечаются случаи невыполнения поставщиками и производителями сжиженного природного газа (СПГ) обязательств по долгосрочным контрактам.

Кроме того, в "Газпроме" подчеркнули, что сейчас компания вносит особый вклад в развитие российской отрасли СПГ и может даже войти в тройку крупнейших мировых производителей СПГ.

"В перспективе существенное увеличение производства СПГ ожидается, в частности, в США, Катаре и России, снижение прогнозируется в Австралии", – заключили в "Газпроме" по итогам заседания совета директоров, где обсуждались перспективы отрасли сланцевого газа и СПГ в международном пространстве.

Также в компании указали на то, что объем мировой торговли СПГ за три квартала этого года тоже увеличился на 2%.

Ранее Владимир Путин поручил "Газпрому" создать план газификации Белогорска и Биробиджана. Там указано, что проект газификации Белогорска Амурской области необходимо разработать и утвердить до 2032 года. Также нужно подключить Биробиджан к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года.

Кроме того, российский президент распорядился создать карту газификации поселка Малая Хапсоль, расположенного в Хабаровском крае, до 2029 года. Путин уточнил, что разработка графика должна проходить с учетом реализации газопроводов "Восточной системы газоснабжения".



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