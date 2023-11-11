Глава "Газпрома" заявил, что Европа вопреки заявлениям продолжает получать газ из РФ

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Европейские государства, которые заявляли об отказе от российского газа, все равно продолжают получать его. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Я не хотел бы называть никакой цифры, потому что молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски", – поделился он в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

Миллер отметил, что газ России продолжает поступать в том числе в те государства, которые провозгласили отказ от его потребления.

Ранее в СМИ писали, что Москва смогла увеличить доходы от нефти с газом, введенный Западом потолок цен показал неэффективность и привел к укреплению рубля. По данным прессы, поступления от этих ресурсов в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

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