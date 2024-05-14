США внесли в санкционный список россиянина и 3 фирмы из РФ

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Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список россиянина Дмитрия Белоглазова и три фирмы из РФ. Об этом говорится в заявлении на сайте американского Минфина.

По версии Вашингтона, АО "Илиадис", АО "Распериа" и ООО "Титул" были якобы связаны с бизнесменом Олегом Дерипаской. Госдепартамент США обвинил новых фигурантов перечня в том, что они якобы пытались уклониться от санкций, связанных с Дерипаской, против которого ранее вводились ограничения со стороны США, Австралии, Канады, Евросоюза, Новой Зеландии и Великобритании.

1 мая Минфин страны уже вводил новые санкции против 29 физических лиц, более 250 юридических лиц и 16 морских судов. В частности, под ограничения подпали Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России, автозавод "Урал", Волгоградский тракторный завод, Ярославский моторный завод, Брянский автозавод и завод по производству электроники "Протон".

