РФ ввела санкции против 32 аналитических и консалтинговых центров Британии

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Россия внесла в санкционный список 32 представителя аналитических центров и консалтинговых агентств Великобритании, заявила пресс-служба МИД РФ.

Так, въезд в страну ограничен сотрудникам компаний Forward Strategy Limited, Institute for Statecraft, Media Diversity Institute, Toro Risk Solutions, Chatham House, Open Knowledge Foundation, Privacy International, Peace Child International и Aga Khan Foundation.

МИД подчеркнул, что Лондон активно применяет механизм санкционных ограничений и ведет пропаганду против Москвы. Заметную роль, по версии дипломатов, играют роль центры и агентства по аналитике и консалтингу, которые формируют оценки и задачи, связанные с вмешательством в делах иностранных государств.

"Вновь отмечаем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует заведомо провальную задачу нанесения нашей стране "стратегического поражения на поле боя", – подчеркнули дипломаты.

Ранее российское министерство иностранных дел ввело санкции против 15 граждан Великобритании в качестве ответной меры на действия Лондона. Так, в ограничительный список вошли главы военно-промышленных предприятий и компаний, которые участвовали в поставках боевых компонентов для Украины.

