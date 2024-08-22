"Известия": в ЕС началась разработка новых пакетов санкций против РФ

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Страны Евросоюза обсуждают разработку новых санкций против России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в Еврокомиссии и Европарламенте.

По словам чешского евродепутата Томаша Здеховски, под новые ограничительные меры может подпасть металлургический сектор РФ, который уже был затронут в четвертом и восьмом пакетах санкций.

Ни одна страна Евросоюза после начала санкционного давления не "вышла в плюс" в своем экономическом развитии, подчеркнул первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он убежден, что в случае новых санкций РФ найдет другие рынки сбыта металлургического сырья.

Политик добавил, что после завершения конфликта на Украине ограничительные меры начнут постепенно "отмирать". В связи с этим, если Европа решит оставить санкции в силе, то ей станет еще сложнее, учитывая потерянные выгоды от сотрудничества с Москвой.

В конце июня Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций, в который, среди прочего, вошли ограничения на транзит сжиженного природного газа (СПГ) из РФ через европейские порты. Согласно заявлению, ЕС запретит новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов СПГ – "Арктик СПГ 2" и "Мурманск СПГ".

Кроме того, новые санкции коснулись еще 116 физических и юридических лиц, которые якобы "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".