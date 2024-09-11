Великобритания добавила в санкционный список еще 10 судов РФ

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Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив в него еще 10 судов РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Как утверждается в документе, они якобы "вовлечены в деятельность, целью которой является дестабилизация Украины", а также создают угрозу ее суверенитету и независимости. Также, согласно документу, суды осуществляют транспортировку российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Ранее Британия ввела санкции против российских Военно-космических сил, а также еще пяти физических и двух юридических лиц Ирана за якобы поддержку РФ.

До этого диппредставительство Великобритании в Москве заявило, что Британия могла бы отменить антироссийские санкции, если они перестанут быть эффективными. Вторым условием источники в посольстве называли достижение "внешнеполитической цели". Однако позднее в британском посольстве опровергли данную информацию.