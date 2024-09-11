11 сентября, 09:36Политика
Великобритания добавила в санкционный список еще 10 судов РФ
Фото: depositphotos/Kordin
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив в него еще 10 судов РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.
Как утверждается в документе, они якобы "вовлечены в деятельность, целью которой является дестабилизация Украины", а также создают угрозу ее суверенитету и независимости. Также, согласно документу, суды осуществляют транспортировку российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны.
Ранее Британия ввела санкции против российских Военно-космических сил, а также еще пяти физических и двух юридических лиц Ирана за якобы поддержку РФ.
До этого диппредставительство Великобритании в Москве заявило, что Британия могла бы отменить антироссийские санкции, если они перестанут быть эффективными. Вторым условием источники в посольстве называли достижение "внешнеполитической цели". Однако позднее в британском посольстве опровергли данную информацию.