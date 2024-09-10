Великобритания ввела санкции против ВКС РФ

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Великобритания ввела санкции против российских Военно-космических сил, а также еще пяти физических и двух юридических лиц Ирана за якобы поддержку РФ, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.

Лондон расширил свой антироссийский санкционный список, включив туда 924-й центр беспилотной авиации РФ и командование военно-транспортной авиации РФ. Ограничения введены также против пяти морских судов, которые якобы оказывали военную поддержку России.

Ранее диппредставительство Великобритании в Москве заявило, что Британия могла бы отменить антироссийские санкции, если они перестанут быть эффективными. Вторым условием источники в посольстве называли достижение "внешнеполитической цели". Однако позднее в британском посольстве опровергли данную информацию.