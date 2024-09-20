США намерены ужесточить санкции против поставок нефти из РФ на мировой рынок

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США намерены еще сильнее ужесточить санкционный режим против России, в том числе относительно объема поставок российской нефти на мировой рынок и ее транспортировки. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.

"Мы приближаемся к точке, в которой можно будет говорить о гораздо более жестком (санкционном. – Прим. ред.) режиме, как в отношении теневого флота, так и в отношении объема нефти, который России разрешено поставлять на рынок", – приводит его слова РИА Новости.

Сингх отметил, что власти США считают необходимым усилить работу как с точки зрения санкций, так и экспортного контроля в отношении РФ. По его мнению, с помощью "санкционных и других инструментов" в краткосрочной перспективе от шести месяцев до трех лет возможно будет сократить доходы России от продажи нефти.

Ранее США расширили антироссийские санкции против 9 кораблей, зарегистрированных под флагом РФ. Под ограничения подпали компании ООО "Море река сервис" из города Азова и ООО "Оптовая фирма "ВАФА" из Астрахани. Также в черный список внесены три сухогруза "Море река сервис", два сухогруза "ВАФА" и четыре сухогруза компании "МГ-Флот".

