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Швейцария сняла санкции с российского гонщика Никиты Мазепина сразу вслед за Евросоюзом, пишет ТАСС.

"Я, безусловно, рад этой новости. <...> Борьба длилась очень долго, можно сказать, что справедливость восторжествовала", – подчеркнул спортсмен.

Выход из санкционного списка Швейцарии Мазепин назвал большой победой и пообещал позднее раскрыть свои дальнейшие планы.

Совет Евросоюза исключил бывшего гонщика "Формулы-1" из списка персональных антироссийских санкций за подрыв суверенитета Украины 13 сентября.

При этом отменить против Мазепина санкции Европейский суд юстиции постановил еще в марте этого года. Тогда в суде заявили, что семейные отношения с отцом молодого человека, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, "недостаточны для того, чтобы его считали связанным с отцом общими интересами".

Мазепин выступал в чемпионате мира "Формулы-1" в команде "Хаас" в сезоне 2021 года. На турнире он занял последнее место. Позже команда "Хаас" отказалась от сотрудничества с Мазепиным. Под санкциями Евросоюза и Великобритании он находился с 2022 года, после начала спецоперации России на Украине.