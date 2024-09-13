ЕС отменил санкции против гонщика Никиты Мазепина и матери Евгения Пригожина

Фото: depositphotos/ginasanders

Совет ЕС исключил бывшего гонщика Формулы-1 Никиту Мазепина и мать покойного основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Виолетту Пригожину из списка персональных антироссийских санкций за подрыв суверенитета Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный в официальном журнале ЕС документ.

После 14-го пакета санкций против РФ, принятого ЕС в июне, персональные санкции Евросоюза затрагивают около 2,2 тысячи физлиц и организаций.

Введенные ограничения могут быть оспорены в Суде ЕС. Кроме того, санкционные списки периодически пересматриваются европейскими экспертами.

В марте этого года Европейский суд юстиции постановил отменить санкции Евросоюза в отношении Мазепина. Тогда в суде заявили, что семейные отношения с отцом молодого человека, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, "недостаточны для того, чтобы его считали связанным с отцом общими интересами".

В марте 2023 года также было принято решение отменить санкции в отношении Пригожиной. В судебной инстанции подчеркнули, что против матери Евгения Пригожина ввели ограничительные меры лишь в силу ее родства с основателем "Вагнера", это в свою очередь было признано недостаточным основанием для включения в санкционный список.