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Власти Сербии не станут вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны Евросоюза. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя премьер-министра Сербии Александра Вулина.

"Но мы не можем вводить санкции против России и вести войну с ней и делать что-нибудь против России. Что-то никогда не меняется, но есть и другие вещи, которые также никогда не меняются. Например, постоянная поддержка, которую ощущают сербы, понимая, что Россия рядом. Мы считаем вас своими братьями-славянами", – добавил он.

Более того, по словам политика, Сербия сделала предложение Москве увеличить объем поставляемого из РФ газа. Отмечается, что сроки договоров по поставкам газа в Сербию истекают в марте 2025 года. Однако начало переговоров по этому вопросу может быть положено уже в ближайшее время, отметил Вулин.

Вице-премьер Сербии ранее заявил, что люди из Западной Европы и Германии видят в России близкие им ценности. Этим и объясняется популярность Владимира Путина в этих странах.

Он также рассказал, что Запад готовит для президента Сербии Александра Вучича ту же судьбу, что устроил бывшему главе государства Слободану Милошевичу, который был свергнут и умер в заключении в Гааге 5 октября 2000 года.