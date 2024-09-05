Песков заявил о четкой позиции РФ по поддержке Республики Сербской

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Россия придерживается четкой позиции по поддержке Республики Сербской, несмотря на деградацию Дейтонского соглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

"Москва и Белград одинаково смотрят на попытки попрания основ, которые были заложены Дейтоном. Ситуация действительно сейчас деградирует, и сербам очень тяжело", – отметил он.

По словам официального представителя Кремля, трудности испытывают сербы, находящиеся в Сербии и в Республике Сербской. При этом Песков уточнил, что, хоть основы Дейтона размываются, Россия с этим не согласна.

Однако возможности Москвы весьма ограничены в этом вопросе, считает пресс-секретарь российского лидера.

"Но, по крайней мере, позиция России четко заявленная, в том числе и на международной арене, это и есть достаточно действенный рычаг поддержки", – подчеркнул Песков.

В конце мая стало известно, что за выдвинутую ФРГ и Руандой резолюцию по геноциду в Сребренице проголосовали 84 страны, 19 были против, а 68 воздержались. В Республике Сербской подчеркнули, что этим боснийцы унизили сербов. Поэтому РС выступила с намерением "мирного разграничения" страны.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва видит угрозу миру и безопасности в Боснии и Герцеговине, а также в регионе в целом на фоне принятой резолюции.