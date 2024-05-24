Президент Сербии поблагодарил Россию и Китай за позицию по резолюции о Сребренице

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Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты за то, что они проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году. Об этом сообщает издание Informer.

"Сербия никогда этого не забудет. Огромное спасибо также нашим венгерским братьям. Словакам, грекам, киприотам, осмелившимся воздержаться", – добавил Вучич.

Глава Сербии также перечислил еще несколько стран Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, которые воздержались от голосования либо выступили против резолюции.

Ранее сообщалось, что за выдвинутую ФРГ и Руандой резолюцию по геноциду в Сребренице проголосовали 84 страны, 19 были против, а 68 воздержались. В Республике Сербской подчеркнули, что этим боснийцы унизили сербов. Поэтому РС выступила с намерением "мирного разграничения" страны.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва видит угрозу миру и безопасности в Боснии и Герцеговине, а также в регионе в целом на фоне принятой резолюции.

