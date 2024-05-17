Вучич процитировал слова маршала Жукова о неблагодарности Запада

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Президент Сербии Александр Вучич на фоне рассмотрения в Генеральной ассамблее ООН резолюции о "геноциде в Сребренице" вспомнил слова маршала СССР Георгия Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма. Об этом пишет ТАСС.

"Я смирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили", – заявил он.

Вучич отметил, что он не маршал Жуков, а лишь "маленький человек, избранный президент маленькой, но либертарианской и свободолюбивой страны" и пообещал, что сделает все возможное для сохранения чести Сербии.

В июле 1995 года, когда город Сребреница в Боснии и Герцеговине перешел под контроль сербских формирований, там погибли или пропали более 8 тысяч мусульман. Текст резолюции, по которому пройдет голосование, характеризует это как геноцид боснийских мусульман.

Трибунал по бывшей Югославии признал ответственными за массовые расправы над мусульманами генерала Ратко Младича и лидера боснийских сербов Радована Караджича.

