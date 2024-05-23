Небензя заявил, что резолюция по Сребренице угрожает миру в Боснии и Герцеговине

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Москва видит угрозу миру и безопасности в Боснии и Герцеговине (БиГ), а также в регионе в целом на фоне принятой резолюции Генассамблеей ООН о геноциде в Сребренице. Об этом рассказал постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Инициаторы сегодняшнего решения действуют намеренно, подталкивая Боснию и Герцеговину к конфронтации, без оглядки на то, какую цену они заплатили в ходе гражданской войны в 90-е годы", – цитирует его РИА Новости.

Небензя напомнил, что в те годы погибли сотни тысяч человек, а трагедии происходили не только в отношении бошняков, но и сербов и хорватов. Небензя заметил, что это делается как будто для того, чтобы народы БиГ не примирились никогда.

Ранее сообщалось, что за выдвинутую ФРГ и Руандой резолюцию проголосовали 84 страны, 19 были против, а 68 воздержались. В Республике Сербской (РС) подчеркнули, что этим боснийцы унизили сербов. Поэтому РС выступила с намерением "мирного разграничения" страны.

