Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России до 15 марта 2025 года

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Совет ЕС официально продлил индивидуальные санкции против России на полгода, до 15 марта 2025 года, сообщается в заявлении на сайте Совета Евросоюза.

В материале отмечается, что Совет принял решение продлить санкции в отношении лиц, "ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". При этом из так называемого черного списка были исключены два человека.

"В контексте пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать санкции в отношении двух лиц и исключить из списка пять умерших", – говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что постоянные представители 27 стран Евросоюза продлили на полгода индивидуальные ограничения против РФ. Однако из списка были исключены гонщик "Формулы-1" Никита Мазепин и мать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Виолетта в связи с тем, что суд ЕС аннулировал введенные против них санкции.

Между тем 11 сентября суд ЕС удовлетворил иск двоюродного брата Дерипаски Павла Езубова с требованием снять санкции Евросоюза. Также был удовлетворен иск дочери главы "Транснефти" Майи Токаревой.