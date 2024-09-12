12 сентября, 13:38Политика
Посольство РФ в Лондоне назвало новые санкции Британии против России бессмысленными
Фото: 123RF/iakov
Российское посольство в Лондоне назвало новые антироссийские санкции Британии бессмысленными и юридически ничтожными, сообщает РИА Новости.
"Считаем новые односторонние антироссийские ограничения, введенные Лондоном в связке с заокеанскими союзниками под несостоятельными предлогами, такими же бессмысленными и юридически ничтожными, как и все предыдущие", – говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее Великобритания ввела санкции против Военно-космических сил России, пяти физических и двух юридических лиц Ирана за якобы поддержку РФ.
Вскоре в антироссийском санкционном списке также оказались десять российских судов, которые якобы "вовлечены в деятельность, целью которой является дестабилизация Украины".