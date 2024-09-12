Посольство РФ в Лондоне назвало новые санкции Британии против России бессмысленными

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Российское посольство в Лондоне назвало новые антироссийские санкции Британии бессмысленными и юридически ничтожными, сообщает РИА Новости.

"Считаем новые односторонние антироссийские ограничения, введенные Лондоном в связке с заокеанскими союзниками под несостоятельными предлогами, такими же бессмысленными и юридически ничтожными, как и все предыдущие", – говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее Великобритания ввела санкции против Военно-космических сил России, пяти физических и двух юридических лиц Ирана за якобы поддержку РФ.

Вскоре в антироссийском санкционном списке также оказались десять российских судов, которые якобы "вовлечены в деятельность, целью которой является дестабилизация Украины".