Фото: 123RF/funlovingvolvo

Финансовые учреждения Нидерландов могли разблокировать часть российских активов. В начале этого года их сумма составляла 660 миллионов евро, однако к середине года она сократилась до 97,2 миллионов. Об этом сообщает издание De Telegraaf со ссылкой на отчет главы МИД Нидерландов Каспара Вельдкампа.

По информации журналистов, активы РФ на сумму более 1,5 миллиарда евро, вероятно, были разблокированы с одобрения внешнеполитического ведомства.

Разблокировка происходит путем предоставления исключений для осуществления платежей либо приостановки действия санкций для владельцев компаний. К примеру, 230 миллионов евро одной из компаний разморозили, так как она "формально дистанцировалась" от своего российского владельца с помощью специальной конструкции.

Западные страны ведут себя с замороженными российскими активами "как банальное ворье", считает секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, Запад давно бы забрал замороженные активы, если бы чувствовал безнаказанность.

В Кремле также предупреждали о юридических последствиях из-за незаконного изъятия доходов от российских активов и передачи их Украине.