Шойгу заявил, что Запад ведет себя с замороженными активами РФ, как "ворье"

Фото: kremlin.ru

Запад ведет себя с замороженными российскими активами, "как банальное ворье". Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

По его словам, страны Запада давно бы забрали замороженные активы.

"Если бы они чувствовали безнаказанность, они давно бы эти деньги забрали, но они прекрасно понимают, что ответ будет не просто адекватным, а болезненным. Я уже говорил, что они ведут себя, как банальное ворье", – приводит слова Шойгу телеканал "Россия 24".

В конце августа Европейский союз не смог разблокировать выделение 6 миллиардов евро для поставок оружия Киеву из-за отсутствия единства в организации. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о юридических последствиях из-за незаконного изъятия доходов от российских активов и передачи их Украине. Он назвал ситуацию "воровством денег".