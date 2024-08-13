Организатор выкупа замороженных активов россиян смог реализовать четверть заявок

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"Инвестиционная палата", организатор выкупа замороженных активов россиян, смогла реализовать четверть заявок нерезидентов, предъявленных к выкупу. Об этом пишет ТАСС.

В итоге был завершен первый этап расчетов по обмену замороженных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) россиян. Речь идет об активах стоимостью 8,1 миллиарда рублей.

"В рамках первого этапа более 708 тысяч физических лиц с заблокированными ценными бумагами частично реализовали свои ценные бумаги, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний", – уточнили в пресс-службе организатора.

Средства за выкупленные ИЦБ должны поступить на счета брокеров, управляющих и фондов не позднее 13 августа. Затем участники рынка направят суммы физическим лицам. При этом организатор торгов рассматривает возможность провести дополнительный раунд продажи заблокированных бумаг.

Ранее российские инвесторы предъявили к выкупу заблокированные бумаги на общую сумму 35,3 миллиарда рублей. Число заявок от российских розничных инвесторов превысило 1 миллион.

