Боррель заявил, что ЕС не смог разблокировать выделение 6 млрд евро Киеву

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Европейский союз не смог разблокировать выделение 6 миллиардов евро для поставок оружия Киеву из-за отсутствия единства в организации. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Эти средства уже есть на счетах, но одно из государств – членов ЕС продолжает блокировать решение", – цитирует его РИА Новости.

В июне главы МИД Евросоюза одобрили перечисление 2,4 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов в "Европейский фонд мира" для военной помощи Украине.

Однако, по словам Борреля, странам ЕС не удалось прийти к согласию в вопросе разблокировки этих средств, так как Венгрия не снимает вето. Он заявил, что у него нет надежды на то, что Будапешт согласится сделать это.

Еврокомиссия также утвердила новый транш бюджетной помощи Киеву в размере 4,2 миллиарда евро. Деньги выделят в рамках Фонда для Украины, уточнила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

